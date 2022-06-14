Англия

Іспанський півзахисник перебереться до АПЛ.

Лідс Юнайтед розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "павлини" домовилися про перехід Марка Роки з Баварії.

Контракт з гравцем буде підписано на чотири роки. Баварія хоче отримати за Року близько 15 мільйонів євро.

Іспанський футболіст цього сезону провів тринадцять поєдинків на клубному рівні, але результативними діями не відзначився.