Іспанський півзахисник перебереться до АПЛ.
Марк Рока, getty images
14 червня 2022, 12:53
Лідс Юнайтед розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "павлини" домовилися про перехід Марка Роки з Баварії.
Контракт з гравцем буде підписано на чотири роки. Баварія хоче отримати за Року близько 15 мільйонів євро.
Іспанський футболіст цього сезону провів тринадцять поєдинків на клубному рівні, але результативними діями не відзначився.