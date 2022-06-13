Германия

Мюнхенці готові продати іспанського півзахисника.

Баварія розглядає варіант із продажем півзахисника Марко Роки у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, мюнхенці визначилися із цінником на гравця – Баварія хоче отримати 15 мільйонів євро.

Іспанський футболіст цього сезону провів тринадцять поєдинків на клубному рівні, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що минулого літа Баварія вже намагалася знайти новий клуб для Марка Роки, але охочих не знайшлося.