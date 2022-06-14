Англия

Албанець зацікавив ще один клуб з Англії.

Воротар збірної Албанії Томас Стракоша зацікавив ще одного представника Англійської Прем'єр-Ліги.

Футболіст може приєднатись до лондонського Челсі, повідомляє Фабріціо Романо.

Тим не менш, таке підписання можливе лише за умови, якщо команду залишить Кепа Аррісабалага. 27-річного воротаря Лаціо розглядають в якості резервіста Менді.

Минулого сезону він провів 31 матч за Лаціо у всіх турнірах: він 11 разів відіграв на "нуль" і пропустив 36 голів.

Що стосується підписання Слоніни, то цей виконавець розглядається як зовсім інший трансфер, який буде працювати на перспективу.

Раніше про інтерес до Стракоши повідомлялось із боку Фулгема.