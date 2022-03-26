Англия

Габріель Слоніна може стати гравцем Челсі.

Челсі цікавиться 17-річним воротарем Чікаго Файр Габріелем Слоніною — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Челсі був готовий заплатити за гравця молодіжної збірної США 7 мільйонів євро та залишити в оренді в МЛС до 2023 року.

Слоніна провів 15 матчів за першу команду Чікаго Файр в усіх турнирах.

Через санкції, накладені на Романа Абрамовича, Челсі не може проводити трансфери, але клуб сподівається найближчим часом змінити власника.

Челсі дозволили продавати квитки на матчі за умовою: гроші підуть на допомогу Україні.