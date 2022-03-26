Габріель Слоніна може стати гравцем Челсі.
Гаьріель Слоніна, фото Чікаго Файр
26 марта 2022, 14:17
Челсі цікавиться 17-річним воротарем Чікаго Файр Габріелем Слоніною — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Челсі був готовий заплатити за гравця молодіжної збірної США 7 мільйонів євро та залишити в оренді в МЛС до 2023 року.
Слоніна провів 15 матчів за першу команду Чікаго Файр в усіх турнирах.
Через санкції, накладені на Романа Абрамовича, Челсі не може проводити трансфери, але клуб сподівається найближчим часом змінити власника.
Челсі дозволили продавати квитки на матчі за умовою: гроші підуть на допомогу Україні.