Англия

Sport Republic хочуть розширити сферу володінь у футболі.

Інвестиційна компанія Sport Republic, яка володіє Саутгемптоном, має намір придбати ще два європейські клуби.

Мова йдеться про турецький Гьозтепе та французький Валанс'єн, повідомляє The Athletic.

Купівля 80 відсотків "святих" був лише перший крок до створення футбольної імперії. Керівництво компанії хоче побудувати багатоклубну групу за прикладом City Football Group або Red Bull.

Минулий сезон Гьозтепе завершив на передостанньому місці у турецькій Суперлізі, відправившись до Першої Ліги, а Валанс'єн завершив сезон у Лізі 2 на 16 сходинці.

Раніше повідомлялось, що Гьозтепе може придбати Роман Абрамовіч.