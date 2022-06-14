Англия

Футболіст поспілкувався з прес-службою англійського клубу після офіційного оголошення про трансфер.

Новачок Ліверпуля Дарвін Нуньєс, який перейшов у клуб з португальської Бенфіки, дав своє перше інтерв'ю у футболці "червоних".

"Я дуже щасливий і радий бути тут, у Ліверпулі. Це величезний клуб. Я хотів би подякувати своїм партнерам, моїм батькам і сину, який для мене є справжньою гордістю. Вони були дуже важливими для мене на етапах моєї кар’єри. Я дійсно пишаюся ними, і за роботу, яку ми виконуємо.

Мені приємно бути тут, у Ліверпулі, і я дуже щасливий бути частиною цього великого клубу. Я грав проти Ліверпуля і бачив їх у багатьох іграх Ліги чемпіонів, і це мій стиль гри. Тут є чудові гравці".

"Коли я прибув на тренувальну базу, я був дуже здивований, побачивши тут всі трофеї. Тоді я уявив, що виграю багато трофеїв, а потім, коли знову приїду сюди і побачу трофеї на виставці, скажу: "Дивіться, я був частиною цього, я був там у той час, вигравав трофеї".

Це одна з причин, чому я приїхав сюди, у Ліверпуль, щоб вигравати трофеї та титули. Я хочу виграти багато трофеїв", — сказав Нуньєс.

Нагадаємо, що Ліверпуль підписав з форвардом збірної Уругваю довгостроковий контракт.