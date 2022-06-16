Англия

20-річний Гевін Базуну приєднається до команди Ральфа Газенхюттля.

Воротар молодіжної команди Манчестер Сіті та збірної Ірландії Гевін Базуну перейде цього літа до Саутгемптона. Про це повідомляє журналіст Фабри​ціо Романо.

За інформацією джерела, 20-річний ірландець, який минулого сезону виступав на правах оренди за Портсмут, обійдеться "святим" у 12 мільйонів фунтів стерлінгів плюс різні бонуси.

Клуби узгодили всі деталі угоди і найближчим часом про цей трансфер буде оголошено офіційно.

Також стверджується, що Саутгемптон продовжить контракт із іншим своїм воротарем Віллі Кабальєро до літа 2023 року.

Минулого сезону Гевін Базуну провів за Портсмут 44 матчі в третьому дивізіоні Англії, в яких він пропустив 51 гол і 16 поєдинків зіграв "на нуль".