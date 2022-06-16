Англия

Чергове підсилення для команди Антоніо Конте.

Уже на початку цьогорічної трансферної кампанії лондонський Тоттенгем почав активно придивлятися до можливих підсилень свого стартового складу.

Зокрема, останніми днями з’явилася інформація щодо активної зацікавленості збоку "шпор" півзахисником Брайтона Івом Біссумою, який вже майже чотири роки є одним з учасників Прем’єр-ліги.

Ряд італійських журналістів, на чолі з Фабріціо Романо та Ніколо Скірою, повідомляє про те, що сторони доволі швидко досягли домовленості про перехід 25-річного малійського виконавця.

За свого футболіста Брайтон отримає 29 млн євро + додаткові бонусні виплати, проте наразі фінальні умови угоди між клубами знаходяться на фінальній стадії узгодження.

Термін контракту спливатиме 2027 року.

У цьому сезоні Біссума зіграв у 28 матчах, по два рази відзначившись голами та результативними передачами.