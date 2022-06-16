Англия

"Городяни" зацікавлені у послугах Марка Кукурельї.

Манчестер Сіті найближчим часом зробить пропозицію щодо Марка Кукурельї з Брайтона, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "міщани" нададуть свою першу заявку найближчими днями.

Нагадаємо, що Кукурелья виступає на позиції лівого захисника, там же і грає українець Олександр Зінченко.

На придбанні 23-річного футболіста наполягає особисто Пеп Гвардіола.

Угода Кукурельї з "чайками" розрахована до 30 червня 2026 року. Цього сезону він провів 35 ігор в АПЛ: на його рахунку один гол і одна результативна передача.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко готовий залишити Манчестер Сіті.