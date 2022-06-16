"Городяни" зацікавлені у послугах Марка Кукурельї.
МАРК КУКУРЕЛЬЯ, GETTY IMAGES
16 червня 2022, 15:35
Манчестер Сіті найближчим часом зробить пропозицію щодо Марка Кукурельї з Брайтона, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, "міщани" нададуть свою першу заявку найближчими днями.
Нагадаємо, що Кукурелья виступає на позиції лівого захисника, там же і грає українець Олександр Зінченко.
На придбанні 23-річного футболіста наполягає особисто Пеп Гвардіола.
Угода Кукурельї з "чайками" розрахована до 30 червня 2026 року. Цього сезону він провів 35 ігор в АПЛ: на його рахунку один гол і одна результативна передача.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко готовий залишити Манчестер Сіті.