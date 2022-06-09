Англия

Український футболіст готовий перебратися до іншої команди.

Олександр Зінченко розглядає варіант із переходом до іншої команди у поточне літнє трансферне вікно, повідомляє видання 90min.

Український півзахисник задоволений виступами за Манчестер Сіті, але готовий змінити клубну прописку, щоб отримувати більше ігрової практики.

Відмітимо, що поточний контракт Олександра Зінченка розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Зінченко провів 28 матчів, у яких віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Арсенал розглядає кандидатуру Олександра Зінченка.