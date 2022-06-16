Англия

Футболіст після відходу вирішив "рознести" рідний клуб.

Півзахисник Поль Погба, який влітку отримав статус вільного агента, розповів, чому пішов з Манчестер Юнайтед.

"Я думаю про те, щоб показати Манчестеру, що вони припустилися помилки, не уклавши зі мною контракт. Я хочу показати іншим клубам, що Манчестер зробив помилку, не запропонувавши мені контракт.

В Манчестері казали, що я їм потрібен, але не запропонували новий контракт. Як таке буває? Ніколи такого не бачив. Мій виступ на полі є основою мого іміджу", — сказав Погба в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, що наразі основним претендентом на Погба є Ювентус. Клуб веде перемовини із французом і вже скоро може оголосити про перехід.