Футболіст після відходу вирішив "рознести" рідний клуб.
Поль Погба, Getty Images
16 червня 2022, 17:55
Півзахисник Поль Погба, який влітку отримав статус вільного агента, розповів, чому пішов з Манчестер Юнайтед.
"Я думаю про те, щоб показати Манчестеру, що вони припустилися помилки, не уклавши зі мною контракт. Я хочу показати іншим клубам, що Манчестер зробив помилку, не запропонувавши мені контракт.
В Манчестері казали, що я їм потрібен, але не запропонували новий контракт. Як таке буває? Ніколи такого не бачив. Мій виступ на полі є основою мого іміджу", — сказав Погба в інтерв'ю The Athletic.
Нагадаємо, що наразі основним претендентом на Погба є Ювентус. Клуб веде перемовини із французом і вже скоро може оголосити про перехід.