Клуб домовився з футболістом про контракт.
Поль Погба, Getty Images
14 червня 2022, 22:08
Туринський Ювентус та півзахисник Поль Погба вже домовились про перехід. Про це повідомляє Goal.
Футболіст та керівництво клубу вдарили по руках, обговоривши деталі контракту. Ювентус оголосить про перехід у липні.
Нагадаємо, що Погба перейде в Ювентус вільним агентом, так як не захотів продовжувати співпрацю з Манчестер Юнайтед.
Француз має досвід матчів за Ювентус. Він у 2012 році також безкоштовно приєднався до "старої сеньйори", де відіграв до 2016 року.
Раніше повідомлялось, що Погба відмовився від варіанта з Реалом через образу на Переса.