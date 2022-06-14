Италия

Клуб домовився з футболістом про контракт.

Туринський Ювентус та півзахисник Поль Погба вже домовились про перехід. Про це повідомляє Goal.

Футболіст та керівництво клубу вдарили по руках, обговоривши деталі контракту. Ювентус оголосить про перехід у липні.

Нагадаємо, що Погба перейде в Ювентус вільним агентом, так як не захотів продовжувати співпрацю з Манчестер Юнайтед.

Француз має досвід матчів за Ювентус. Він у 2012 році також безкоштовно приєднався до "старої сеньйори", де відіграв до 2016 року.

Раніше повідомлялось, що Погба відмовився від варіанта з Реалом через образу на Переса.