Туринський Ювентус та півзахисник Поль Погба вже домовились про перехід. Про це повідомляє Goal.

Футболіст та керівництво клубу вдарили по руках, обговоривши деталі контракту. Ювентус оголосить про перехід у липні.

Нагадаємо, що Погба перейде в Ювентус вільним агентом, так як не захотів продовжувати співпрацю з Манчестер Юнайтед.

Француз має досвід матчів за Ювентус. Він у 2012 році також безкоштовно приєднався до "старої сеньйори", де відіграв до 2016 року.

Раніше повідомлялось, що Погба відмовився від варіанта з Реалом через образу на Переса.