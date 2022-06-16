Англия

Данський півзахисник може перебратися до табору "червоних дияволів".

Крістіан Еріксен після короткого відрізка в Брентфорді вирішив змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн, датський півзахисник серйозно замислився над підписанням контракту з Манчестером Юнайтедом.

Зазначимо, що "червоних дияволів" очолив Ерік Тен Хаг, з яким Еріксен працював разом в Аяксі.

Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що Еріксен — в трійці лідерів АПЛ за створенними шансами після свого дебюту за Брентфорд.