Данський півзахисник може перебратися до табору "червоних дияволів".
Крістіан Еріксен, getty images
16 червня 2022, 23:25
Крістіан Еріксен після короткого відрізка в Брентфорді вирішив змінити клубну прописку.
Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн, датський півзахисник серйозно замислився над підписанням контракту з Манчестером Юнайтедом.
Зазначимо, що "червоних дияволів" очолив Ерік Тен Хаг, з яким Еріксен працював разом в Аяксі.
Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, що Еріксен — в трійці лідерів АПЛ за створенними шансами після свого дебюту за Брентфорд.