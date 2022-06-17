Англия

Футболіст вже однією ногою у клубі АПЛ.

Півзахисник мюнхенської Баварії Марк Рока 17 червня пройде медогляд перед трансфером у англійський Лідс.

Рока прилетів до Англії з Іспанії минулої ночі і, після проходження медогляду, підпише контракт на чотири роки.

Сума, яку Лідс сплатить за Року, становить 10 мільйонів євро. Баварія у 2020 році придбала його у Еспаньола за дев'ять мільйонів євро.

Лідс літом вже підсилився двома футболістами. Клуб поповнили гравці Зальцбурга Бренден Ааронсон та Расмус Крістенсен.

Нагадаємо, що півзахисник Лідса Келвін Філліпс може перейти в Манчестер Сіті за 50 мільйонів євро.