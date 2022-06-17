Англия

"Містяни" планують оформити ще як мінімум два трансфери після підписання Ерлінга Голанда.

Після того, як Манчестер Сіті оголосив про підписання зіркового нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда, дюічий чемпіон Англії планує посилити ще як мінімум дві позиції.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "містяни" націлилися на центрального півзахисника Лідс Юнайтед Калвіна Філліпса та лівого захисника Брайтона Марка Кукурелью.

Манчестер Сіті вже готує першу офіційну пропозицію по 23-річному іспанському латералю, тоді як у Філліпсі в стані "містян" бачать ідеальну заміну для Фернандіньо, який вирішив залишити клуб після закінчення свого контракту цього літа.

Що стосується нападника Хуліана Альвареса, який раніше перейшов в Сіті з Рівер Плейта, по ньому Ман Сіті має достатньо пропозицій по оренді, проте манчестерський гранд не збирається з ним розлучатися.