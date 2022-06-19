Англия

"Каноніри" хочуть якнайшвидше узгодити всі деталі щодо підписання бразильського форварда.

Арсенал серйозно має намір отримати центрального захисника Аякса Лісандро Мартінеса, який також може виступити на позиції лівого захисника.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 24-річний аргентинець є однією з головних цілей "канонірів" цього літа, по якиму Аякс вже встиг відхилити пропозицію лондонців в 30 мільйонів євро.

Проте, за інформацією джерела, найближчими днями пріоритетом для Арсеналу є підписання нападника Манчестер Сіті Габріела Жезуса.

Технічний директор "канонирів" Еду, який має гарні взаємини з 25-річним бразильцем, зараз повністю сконцентрований на завданні завершити трансфер форварда Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що сам Габріел Жезус хоче приєднатися до Арсеналу, незважаючи на те, що "каноніри" не змогли потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону АПЛ.