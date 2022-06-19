Англия

Перемовини між клубами відбулися доволі швидко.

Ще минулими вихідними до ЗМІ вперше потрапила інформація про предметну зацікавленість англійського Ліверпуля в захисникові шотландського Абердіну Калвіна Ремсі.

А вже під час цього вікенду відомий італійський журналіст Фабріціо Романо надає інформацію про те, що сторони уклали усну домовленість щодо трансферу 18-річного футболіста.

Повідомляється також, що юний виконавець вже отримав привітальний дзвінок від Юргена Клоппа.

Нагадаємо, що йшлося про пропозицію в 10 млн євро + різноманітні бонуси від "червоних" за гравця, який у цьому сезоні футболіст відіграв 33 матчі, забивши при цьому один гол та віддавши дев’ять гольових передач.