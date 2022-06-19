Англия

Форвард згадав свій легендарний гол у 2012 році.

В 2012 році гол Серхіо Агуеро у ворота КПР приніс перше чемпіонство для Манчестер Сіті в епоху Англійської Прем'єр-Ліги.

Сам колишній футболіст поділився спогадами про цей матч, а також розповів про те, що він тоді відчував.

"Того сезону у нас була команда переможців, але саме ми зробили Манчестер Сіті "командою — переможець". Не знаю, що могло статись в тому випадку, якщо б ми не обіграли КПР.

Коли я забив той гол, то спочатку божеволів від щастя. За декілька секунд я вже перебував у шоці та всім, хто мене вітав, говорив одне й те саме: "Відчепіться від мене". Я не міг зрозуміти що відбулось до кінця.

Все мені кричали, що люблять мене, навіть кохають. Я пребував дещо в прострації, мені потрібен був час, щоб все усвідомити", — розповів Агуеро.

Відзначимо, що після цього Манчестер Сіті завоював ще п'ять титулів чемпіонів Англії.

Раніше переможний сезон прокоментував Роберто Манчіні.