Футболіст зацікавив декілька клубів.
Давід Раум, Getty Images
19 червня 2022, 20:32
Захисник німецького Гоффенгайма Давід Раум нещодавно дебютував за збірну своєї країни — у поєдинку проти Ізраїля.
Фланговий оборонець після свого міжнародного дебюту вже привернув до себе увагу з боку як місцевих, так і англійських клубів.
Манчестер Юнайтед є одним з претендентів на 24-річного вихованця Гройтер Фюрта. Також дортмундська Боруссія може зробити Гоффенгайму пропозицію.
Портал Transfermarkt оцінює в 20 мільйонів євро, але клуб може запросити більшу суму. На його рахунку у минулому сезоні 35 матчів в усіх змаганнях, три голи та 11 асистів.