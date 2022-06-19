Англия

Футболіст зацікавив декілька клубів.

Захисник німецького Гоффенгайма Давід Раум нещодавно дебютував за збірну своєї країни — у поєдинку проти Ізраїля.

Фланговий оборонець після свого міжнародного дебюту вже привернув до себе увагу з боку як місцевих, так і англійських клубів.

Манчестер Юнайтед є одним з претендентів на 24-річного вихованця Гройтер Фюрта. Також дортмундська Боруссія може зробити Гоффенгайму пропозицію.

Портал Transfermarkt оцінює в 20 мільйонів євро, але клуб може запросити більшу суму. На його рахунку у минулому сезоні 35 матчів в усіх змаганнях, три голи та 11 асистів.