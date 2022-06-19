Англия

"Сині" хочуть підвищити конкуренцію на правому фланзі.

Челсі зацікавлений у послугах Жоната Клауса, повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, "сині" готові запропонувати близько 10 мільйонів євро за 29-річного футболіста.

Контракт гравця збірної Франції з Лансом спливає через один сезон. На Клауса також претендує мадридський Атлетіко.

У сезоні-2021/22 Клаус провів 40 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 11 результативних передач.