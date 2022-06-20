Воротарь Вотфорда вважає, що норвежець здатний перевершити англійця.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, TWITTER.COM/MANCITY
20 червня 2022, 20:39
Ерлінг Голанд перейшов із Боруссії Дортмунд у Манчестер Сіті, а голкіпер Вотфрода Бен Фостер вважає, що новачок "городян" може перевершити нападника "шпор".
"Думаю, що Голанд може стати кращим бомбардиром, ніж Харрі Кейн. У наступному сезоні, як тільки Манчестер Сіті розбереться, як впровадити його в ігрову систему, Ерлінг може почати просто розносити всіх.
З нетерпінням чекаю на матчі за його участю, він справжній звір і тероризуватиме суперників", – сказав 39-річний воротар в інтерв'ю Manchester Evening News.
Нагадаємо, що Голанд уклав контракт із Манчестер Сіті на п'ять років.