Англия

Воротарь Вотфорда вважає, що норвежець здатний перевершити англійця.

Ерлінг Голанд перейшов із Боруссії Дортмунд у Манчестер Сіті, а голкіпер Вотфрода Бен Фостер вважає, що новачок "городян" може перевершити нападника "шпор".

"Думаю, що Голанд може стати кращим бомбардиром, ніж Харрі Кейн. У наступному сезоні, як тільки Манчестер Сіті розбереться, як впровадити його в ігрову систему, Ерлінг може почати просто розносити всіх.

З нетерпінням чекаю на матчі за його участю, він справжній звір і тероризуватиме суперників", – сказав 39-річний воротар в інтерв'ю Manchester Evening News.

Нагадаємо, що Голанд уклав контракт із Манчестер Сіті на п'ять років.