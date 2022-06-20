Англия

Мадридці продовжують працювати над комплектацією складу.

Реал у поточне літнє трансферне вікно працює над посиленням складу.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, мадридці працюють не лише для підписання готових виконавців, а й думають про перспективу.

Джерело стверджує, що Реал зацікавився молодим талановитим півзахисником Манчестером Юнайтедом Алехандро Гарначо.

У поточному сезоні на рахунку сімнадцятирічного аргентинського футболіста 34 матчі у різних турнірах, у яких він відзначився 14 голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, що Кроос поки не хоче продовжувати контракт із Реалом.