Мадридці продовжують працювати над комплектацією складу.
Алехандро Гарначо, getty images
20 червня 2022, 22:37
Реал у поточне літнє трансферне вікно працює над посиленням складу.
Як повідомляє видання Manchester Evening News, мадридці працюють не лише для підписання готових виконавців, а й думають про перспективу.
Джерело стверджує, що Реал зацікавився молодим талановитим півзахисником Манчестером Юнайтедом Алехандро Гарначо.
У поточному сезоні на рахунку сімнадцятирічного аргентинського футболіста 34 матчі у різних турнірах, у яких він відзначився 14 голами та шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, що Кроос поки не хоче продовжувати контракт із Реалом.