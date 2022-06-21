Лондонці бажають підписати бразильського захисника.
Едер Мілітао, getty images
21 червня 2022, 18:29
Челсі розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії після відходу Антоніо Рюдігера до Реалу.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, лондонський клуб націлився на підписання захисника мадридців Едера Мілітао.
Минулого сезону Мілітао провів 50 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілітао продовжить контракт з Реалом до 2028 року.