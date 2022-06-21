Англия

Лондонці бажають підписати бразильського захисника.

Челсі розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії після відходу Антоніо Рюдігера до Реалу.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, лондонський клуб націлився на підписання захисника мадридців Едера Мілітао.

Минулого сезону Мілітао провів 50 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілітао продовжить контракт з Реалом до 2028 року.