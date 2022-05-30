Сторони вже погодили всі деталі угоди.
Єдер Мілітао, Getty Images
30 травня 2022, 17:59
Захисник мадридського Реала Єдер Мілітао найближчим часом підпише новий контракт із "вершковими". Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, найближчими днями 24-річний бразилець поставить свій підпис під новою угодою, яка буде розрахована до літа 2028 року. Сторони вже все узгодили – залишилося лише підписати документи.
Минулого сезону Мілітао провів 50 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Іско тепло попрощався з Реалом та потролив Мбаппе.