Испания

Сторони вже погодили всі деталі угоди.

Захисник мадридського Реала Єдер Мілітао найближчим часом підпише новий контракт із "вершковими". Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, найближчими днями 24-річний бразилець поставить свій підпис під новою угодою, яка буде розрахована до літа 2028 року. Сторони вже все узгодили – залишилося лише підписати документи.

Минулого сезону Мілітао провів 50 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Іско тепло попрощався з Реалом та потролив Мбаппе.