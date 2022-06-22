"Червоні дияволи" готові розлучитися з двома захисниками.
Аарон Ван-Бісака, getty images
22 червня 2022, 00:21
Манчестер Юнайтед працює над комплектацією складу наступного сезону і охоче готовий розлучитися з кількома футболістами.
Як повідомляє Manchester Evening News, "червоні дияволи" готові розглянути пропозиції щодо Аарона Ван-Бісаки і Брендона Вільямса.
Зазначимо, що раніше йшлося про те, що Манчестер Юнайтед готовий продати Еріка Байї, а головна трансферна мета клубу – Френкі Де Йонг.
Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед отримав відмову у трансфері Еванілсона.