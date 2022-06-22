Англия

"Червоні дияволи" готові розлучитися з двома захисниками.

Манчестер Юнайтед працює над комплектацією складу наступного сезону і охоче готовий розлучитися з кількома футболістами.

Як повідомляє Manchester Evening News, "червоні дияволи" готові розглянути пропозиції щодо Аарона Ван-Бісаки і Брендона Вільямса.

Зазначимо, що раніше йшлося про те, що Манчестер Юнайтед готовий продати Еріка Байї, а головна трансферна мета клубу – Френкі Де Йонг.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед отримав відмову у трансфері Еванілсона.