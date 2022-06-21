Англия

Данський хавбек розглядав лише два варіанти продовження кар'єри.

Атакуючий півзахисник Крістіан Еріксен, виходячи з останньої неофіційної інформації, вирішив залишити Брентфорд цього літа на правах вільного агента.

Головними предендентами на 30-річного данця називалися Манчестер Юнайтед та Тоттенгем, однак, як повідомляє The Guardian, футболіст відмовив манкуніанцям.

За інформацією джерела, Еріксен розглядав лише два варіанти продовження своєї кар'єри: або продовження контракту з Брентфордом, або повернення Тоттенгем.

Судячи з цього, "шпори" залишаються на даний момент єдиним реальним варіантом для наступного клубу Еріксена, хоча, варто знову ж таки відзначити, Брентфорд поки не оголошував офіційно про відхід данського хавбека.

У другій половині минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.