Англия

Юнак ще не грав за дорослу команду.

Юнацька академія Ліверпуля продовжує виховувати якісні кадри, проте далеко не кожному гравцю зрештою вдається потрапити до складу основної команди "червоних".

Оскільки в складі колективу Юргена Клоппа вже наявні три воротарі: Аліссон Беккер, Куівін Келлегер та Адріан, то отримати з поміж них бодай якийсь ігровий час молодому Якубу Ойжиньські фактично не має можливості.

Однак 19-річний польський виконавець прогресує настільки, що вже грає в складі команди категорії U23, а останній футбольний рік провів у валлійському Карнарвон Таун, який у зрештою посів четверте місце з шести в Прем’єр-лізі Уельсу.

А вже після повернення назад до Ліверпуля, на молодого виконавця очікувала наступна оренда — до польського Радомяка, у якому він і проведе наступний сезон.

Ойжиньські зіграв за останній футбольний рік у 31 грі, пропустивши 47 голів та дев’ять разів зберігши власні ворота недоторканими.