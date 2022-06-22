Англия

"Павичі" всерйоз націлилися на Коді Гакпо із ПСВ.

Атакуючий півзахисник та лідер Лідс Юнайтед Рафінья змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.

На 25-річного бразильця претендують Арсенал, Барселона, Челсі та Тоттенгем, тому англійський клуб змушений шукати йому заміну на трансферному ринку.

Як повідомляє Footmercato, Лідс визначив молодого вінгера ПСВ і збірної Нідерландів Коді Гакпо як пріоритетний варіант для заміни Рафіньї.

За інформацією джерела, ПСВ оцінює 23-річного нідерландця у 30 мільйонів євро.

На Гакпо також претендує Арсенал. Якщо "каноніри" зазнають невдачі в трансфері Рафіньї, то можуть звернутися до послуг гравця ПСВ.

Минулого сезону Коді Гакпо провів 46 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 15 результативних передач.