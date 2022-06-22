Англия

Перемовини між клубами тривають.

Як раніше повідомив англійський інсайдер Девід Орнстейн (The Athletic), цієї ночі Арсенал зробив першу офіційну пропозицію Лідсу щодо трансферу Рафіньї. Запропонована сума поки не писалася.

Однак, за новою інформацією Орнстейна, "павичі" цю пропозицію відхилили. Наразі між клубами тривають перемовини, а інтерес залишається дуже високим. "Каноніри" всерйоз націлилися на 25-річного вінгера та планують його підписати цього трансферного вікна.

Нагадуємо, раніше з перемовин по Рафіньї вийшла Барселона. Для Арсеналу бразилець може стати далеко не першим новачком цього літа — днями лондонці презентували екс-хавбека Порту Фабіо Вієйру.