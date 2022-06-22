Англия

"Павичі" готові розлучитися з бразильським вінгером не менш ніж за 65 мільйонів фунтів.

Трансферна сага навколо можливого відходу цього літа атакуючого півзахисника Рафіньї з Лідс Юнайтед продовжується.

На 25-річного бразильця претендують Арсенал, Челсі, Тоттенгем та Барселона, тоді як керівництво "павичів" готове розлучитися зі своїм лідером, але виключно лише за фіксовану суму.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Лідс готовий продати Рафінью лише за 65 мільйонів фунтів, про що клуб повідомив усі вищезазначені зацікавлені в бразильці команди.

Раніше Лідс вже відхилив першу офіційну пропозицію Арсеналу щодо Рафіньї. Барселона має узгодженість з агентом гравця Деку щодо умов особистого контракту, але каталонці поки не можуть дозволити собі цей трансфер з фінансової точки зору.

Зазначимо, що чинний контракт 25-річного бразильця з Лідсом розрахований до 2024 року. Минулого сезону Рафінья провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі.