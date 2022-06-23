Англия

Тайво Авонії близький до того, щоб приєднатися до новця АПЛ.

Ноттінгем Форест, який у перше за довгий час повернувся до АПЛ за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу, працює над посиленням свого складу, зокрема, над позицією центрфорварда.

Як повідомляє The Athletic, "лісники" віддали перевагу оформити трансфер нападника берлінського Уніону Тайво Авонії, який став одним із головних відкриттів минулої кампанії Бундесліги.

У контракті між 24-річним нігерійцем та Уніоном є пункт про відступні у розмірі 17,5 мільйонів фунтів, що не є проблемою для Ноттінгема.

За інформацією джерела, Авонії вже вирушив до Англії для проходження медогляду та завершення трансферу, який стане рекордним в історії "лісників".

Минулого сезону Тайво Авонії провів за Уніон 43 матчі у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 5 результативних передач. У Бундеслізі нігерієць став шостим за кількістю забитих м'ячів, а його команда фінішувала п'ятою та пробилася до Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес Ноттінгем Форест до форварда збірної України та Дніпра-1 Артема Довбика, проте, ймовірно, англійський клуб вважав за краще підписати нігерійця з Уніону.