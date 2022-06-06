Украина

"Лісники" планують посилити склад після виходу до англійської Прем'єр-ліги.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Nottingham Forest News з посиланням на The Star on Sunday.

Керівництво "лісників" має намір посилити свій склад після першого виходу клубу в АПЛ із сезону-1998/99.

Одним із кандидатів у атакувальну лінію є 24-річний українець, якого на матчі з Уельсом переглядав скаут "лісників".

Також зазначається, що англійці готові викласти за форварда близько 10 мільйонів фунтів стерлігів (11,7 млн. євро).

Минулого сезону Довбик забив 14 м'ячів і віддав п'ять результативних передач у 18 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Удінезе готовий поборотися з Торіно за Довбика.