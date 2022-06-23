Клуб може підібрати гравця на ринку вільних агентів.
Стефан Ортега, Getty Images
23 червня 2022, 17:37
Манчестер Сіті розглядає варіант з підписанням чергового воротаря незважаючи на те, що вони підписали нову угоду із Скоттом Карсоном.
"Містяни" влітку бажають підписати воротаря німецької Армінії Стефана Ортегу, у якого закінчується контракт.
Повідомляється, що 29-річний голкіпер стане другим номером чемпіона Прем'єр-ліги після Едерсона.
Ортега — вихованець Армінії. Він провів понад 180 ігор за Білефельд, 67 з яких були в Бундеслізі. Клуб понизився у класі, зайнявши 17 місце у таблиці.