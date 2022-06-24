Англия

Штефан Ортега очікує рішення "містян" щодо Зака Стеффена.

Манчестер Сіті розглядає варіант з підписанням чергового воротаря незважаючи на те, що вони підписали нову угоду із Скоттом Карсоном.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "містян" домовилося зі Штефаном Ортегою, права на якого належать Армінії.

Тепер 29-річний німець чекає, доки Манчестер Сіті вирішив питання про майбутнє Зака Стеффена.

За інформацією джерела, у Ортеги є й інші пропозиції, але він вважає за краще приєднатися до Сіті як другий воротар.

Ортега — вихованець Армінії. Він провів понад 180 ігор за Білефельд, 67 з яких були в Бундеслізі. Клуб понизився у класі, зайнявши 17 місце у таблиці.