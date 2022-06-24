Француз очолив шорт-лист англійського клубу.
МУССА ДІАБІ, GETTY IMAGES
24 червня 2022, 18:15
Півзахісник Баєра та збірної Франції Мусса Діабі став одним із тих футболістів, на кого полюють багато клубів по всій Європі.
Футболіст може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-Лізі. Діабі очолив трансферний шорт-лист Ньюкасла, повідомляє Патрік Бергер.
"Сороки" готові викласти за хавбека близько 40 млн євро.
У сезоні-2021/22 Діабі провів 32 матчі в чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 13 голів та 12 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Баєр не поспішає із продажом француза.