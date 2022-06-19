Германия

На французького футболіста претендують кілька клубів.

Байєр спробує зберегти Мусса Діабі цього літа у складі своєї команди, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, на 22-річного півзахисника претендують ПСЖ та Ньюкасл.

Байєр, якщо погодиться відпустити Діабі, попросить у потенційного покупця 60-70 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Діабі провів 32 матчі в чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 13 голів та 12 результативних передач.