Англия

Бразильський вінгер не зацікавлений у трансфері.

Бразильський вінгер Лідс Юнайтед Рафінья привернув увагу великої кількості клубів у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, футболіст не зацікавлений у переході до Арсеналу або Тоттенгема на тлі можливого трансферу до Барселони.

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Зазначимо, що чинний контракт Рафіньї з Лідсом розрахований до 2024 року.

Минулого сезону він провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі.