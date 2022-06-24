Бразильський вінгер не зацікавлений у трансфері.
Рафінья, getty images
24 червня 2022, 19:20
Бразильський вінгер Лідс Юнайтед Рафінья привернув увагу великої кількості клубів у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, футболіст не зацікавлений у переході до Арсеналу або Тоттенгема на тлі можливого трансферу до Барселони.
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Зазначимо, що чинний контракт Рафіньї з Лідсом розрахований до 2024 року.
Минулого сезону він провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі.