Англия

Новий головний тренер клубу не захотів співпрацювати із німцем.

Колишній тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік залишив клуб по завершенню сезону, не залишаясь на посаді консультанта.

Новий наставник манкуніанців Ерік Тен Хаг не мав бажання співпрацювати із німецьким фахівцем, повідомляє ESPN. Керівництво прислухалось до побажань нового коуча та ініціювало розрив контракту.

Окрім того, керівництву МЮ не подобались публічні вирази Рангніка про трансферну політику клубу, що також наклало свій відбиток на взаємовідносини сторін.

Раніше стало відомо, що Рангнік встановив антирекорд за кількістю набраних очок в МЮ.