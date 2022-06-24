Англия

На лондонців чекає суттєве посилення.

Головний тренер Челсі Томас Тухель провів переговори з керівництвом клубу, де сторони обговорили плани на майбутній сезон.

Як повідомляє видання The Telegraph, німецькому тренеру пообіцяли шість підписань у поточне літнє трансферне вікно.

Стверджується, що головними цілями Челсі стануть захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт та вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг.

Джерело повідомляє, що цілями Челсі у новому сезоні стане кваліфікація до Ліги чемпіонів, а також скорочення відриву від Ліверпуля та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що раніше Челсі виступив із офіційною заявою та звільнив Грановську.