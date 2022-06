Лондонський Челсі після завершення продажу команди Тодду Боелі виступив із офіційною заявою щодо змін в структурі клубу.

"Ми починаємо реалізацію нашого довгострокового проекту Челсі, адже все відбувається заради наших вболівальників. Дуже раді розпочати нову еру розвитку такого бренду та платформи як Челсі. Хочемо підтримати Томаса Тухеля та Емму Хейс в їх роботі, щоб наші вболівальники пишались командою.

Підтверджуємо відставку Маріни Грановської з посади директора Челсі. Її обов'язки буде виконувати сам Тодд Боелі до того моменту, поки ми не знайдемо постійну заміну. Ми домовились із пані Грановською, що цього трансферного вікна ми зможемо звернутись до неї за професійною допомогою в разі, якщо не призначимо нового директора.

Дякуємо Маріні за її плідну роботу та бажаємо успіхів у кар'єрі", — наголошує заява.

