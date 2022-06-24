Англия

Екс-футболіст розкритикував свій колишній клуб.

Колишній захісник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розкритикував свій рідний клуб, звинувативши в згубленні талановитих футболістів.

Також колишній наставник Валенсії вважає, що треба перстати платити акціонера дивиденти.

"Я вважаю, що потрібно перестати платити дивиденти з клубних акцій. Кожен фунт повинен повернутись в МЮ доки він знов не стане привабливим для футболістів.

Клуб перетворився на кладовище для футболістів. Керівництво виводить гроші із погано працюючого бізнесу — це мене дратує", — написав Невілл.

Раніше стало відомо, чому Рангнік вирішив залишити Манчестер Юнайтед.