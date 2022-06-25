Новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії Фулгем працює над посиленням складу перед новим сезоном.

Як повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо, італійський клуб розпочав переговори з захисником Мілана Алессіо Романьолі.

Минулого сезону Романьолі провів за Мілан 26 матчів, у яких забив один гол і віддав один асист. Разом із "россонері" він виграв чемпіонство Італії.

Контракт Романьолі з Міланом завершується вже цього літа.

Нагадаємо, що раніше Челсі долучився до перегонів за підписанням Романьолі.