Італійський захисник може перебратися до Серії А.
Алессіо Романьолі, getty images
25 червня 2022, 10:28
Новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії Фулгем працює над посиленням складу перед новим сезоном.
Як повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо, італійський клуб розпочав переговори з захисником Мілана Алессіо Романьолі.
Минулого сезону Романьолі провів за Мілан 26 матчів, у яких забив один гол і віддав один асист. Разом із "россонері" він виграв чемпіонство Італії.
Контракт Романьолі з Міланом завершується вже цього літа.
Нагадаємо, що раніше Челсі долучився до перегонів за підписанням Романьолі.