Англия

Італійський захисник може перебратися до Серії А.

Новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії Фулгем працює над посиленням складу перед новим сезоном.

Як повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо, італійський клуб розпочав переговори з захисником Мілана Алессіо Романьолі.

Минулого сезону Романьолі провів за Мілан 26 матчів, у яких забив один гол і віддав один асист. Разом із "россонері" він виграв чемпіонство Італії.

Контракт Романьолі з Міланом завершується вже цього літа.

Нагадаємо, що раніше Челсі долучився до перегонів за підписанням Романьолі.