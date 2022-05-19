Украина

Захисник не квапиться продовжувати чинну угоду з клубом.

Мілан чимдуж мчить до першого за багато років чемпіонського титулу на внутрішній арені, однак разом із тим наближається можливий момент розставання з одним із центральних захисників колективу Стефано Пьолі.

Контракт 27-річного Алессіо Романьолі добігає кінця вже за підсумками поточного сезону, але жодного бажання ані клуб, ані сам виконавець, не мають його продовжувати.

Саме через це за італійським виконавцем вже утворилася черга з бажаючих укласти угоду під час найближчого трансферного вікна.

Разом із іншим, лондонський Челсі, за повідомленням іспанської преси, також долучився до процесу переговорів щодо можливого переходу Романьолі.

У поточному сезоні Алессіо відіграв 25 матчів, у яких по одному разу забив та віддав гольову передачу.