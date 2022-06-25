Англия

"Містяни" визначились із цінником на свого форварда.

Нападник Манчестер Сіті та збірної Англії Рахім Стерлінг може змінити клуб влітку.

Головний тренер Челсі Томас Тухель особисто телефонував форварду, щоб посприяти трансферу, повідомляє The Telegraph.

Чемпіони Англії оцінили свого форварда у 60-70 млн євро. Сторони вже розпочали перші переговори щодо майбутнього трансферу.

Минулого сезону 27-річний англієць провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 9 асистів.

Раніше повідомлялось, що Тухель хоче отримати шість нових футболістів влітку.