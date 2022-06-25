Англия

Футболіст може стати першим новачком "синіх".

Новий власник лондонського Челсі Тодд Боелі готовий провернути трансферну бомбу, підписавши Кріштіану Роналду.

Бізнесмен провів зустріч із агентом зіркового португальця Жорже Мендешем на предмет можливого трансферу футболіста, повідомляє The Athletic.

Керівник "пенсіонерів" дізнавався у представника Роналду можливість переходу, а також побажання форварда щодо майбутнього на тлі чутків про можливій відхід виконавця через непотрапляння клубу до Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні португалець провів 39 матчів, під час яких відзначився 24 голами та віддав три гольові передачі.

Нагадуємо, що Роналду незадоволений трансферною кампанією Манчестер Юнайтед.