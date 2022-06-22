Испания

Португальський виконавець прагне до здобутків у наступному сезоні.

Виступи англійського Манчестер Юнайтед у цьому сезоні не можна вважати вдалими, бо команда під керівництвом Ральфа Рангніка мала шанси взагалі опинитися навіть без участі в Лізі Європи УЄФА на наступний футбольний рік.

Під час міжсезоння "Червоних дияволів" очолив нідерландський фахівець Ерік тен Гаг, проте, на відміну від попередників, його початковий відтинок роботи досі не відзначився гучними придбаннями.

Натомість, Юнайтед сконцентрувалися на перегляді власних кадрових резервів, завершивши взаємини з голкіпером Лі Грантом, півзахисниками Хуаном Матою, Джессі Лінгардом, Неманьєю Матічем, Полем Погба та нападником Едінсоном Кавані.

Проте серед придбань у "Червоних дияволів" досі не помітно жодного футболіста, що непокоїть окремих її статусних виконавців.

Зокрема, як повідомляє іспанський журналіст Ману Саїнц, нападник Кріштіану Роналду вже висловив керівництву команди свою стурбованість повільним розвитком трансферної кампанії клуба.

Зазначається, що португалець указав на те, що "не хоче проводити наступний рік без жодних шансів поборотися за титули".

У цьому сезоні Кріштіану провів 39 матчів, під час яких відзначився 24 голами та віддав три гольові передачі.