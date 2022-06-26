Англия

Лондонський клуб уже вийшов на зв'язок із агентами футболіста.

Вест Гем виявляє інтерес до Джессі Лінгарда, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "молотобійці" вже зв'язалися з агентами 29-річного футболіста. Крім того, Вест Гем зробив офіційну пропозицію Лінгарду, який 1 липня стане вільним агентом — його контракт із Манчестер Юнайтед спливає.

Нагадаємо, що Лінгард вже виступав за Вест Гем позаминулого сезону на правах оренди: у 16 ​​матчах він забив 9 голів.

Зазначимо, що також інтерес до Лінгарда, згідно з чутками, виявляє римська Рома.