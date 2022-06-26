Англия

Конте шукає підсилення для захисту за різними напрямками.

Лондонський Тоттенгем під час цього трансферного вікна вже встиг підсилити воротарську та півзахисницьку ланки, тому найближчим часом планує повернутися до розгляду питань власної оборони.

Англійські ЗМІ вже повідомляли про те, що "шпори" мають зацікавленість у трансфері центрального захисника каталонської Барселони Клемана Ленгле, однак значно більш цікавою ввижається інформація від їхніх французьких колег щодо футболіста німецького РБ Лейпциг Йошко Гвардіола, яким також цікавляться "шпори".

Ще минулого літа хорватський 20-річний виконавець перейшов до "Червоних биків" зі складу Динамо Загреб за 18,8 млн євро, але вже найближчим часом знову може змінити клуб на тлі стабільних виступів у цьому сезоні.

Гвардіол зіграв 45 матчів, забивши два голи та три гольові передачі.