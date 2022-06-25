Англия

"Шпори" намагаються підписати французького захисника.

Тоттенгем продовжує працювати над посиленням оборонної лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання ESPN, лондонський клуб намагається домовитися про орендну угоду щодо Клемана Ленглє.

Стверджується, що Тоттенгем готовий платити більшу частину зарплати захисника, але всю собі дозволити не може.

Французький футболіст цього сезону провів 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.

Нагадаємо, що Марсель намагається орендувати Ленгле.