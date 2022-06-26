Англия

Молодий нападник Дербі Малкольм Ебіовей продовжить кар'єру у Крістал Пелес. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 18-річний англієць пройшов успішний медогляд у лондонському клубі і незабаром про його трансфер буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, раніше підписати Ебіовея хотів Манчестер Юнайтед, але сам гравець віддав перевагу Крістал Пелес.

Минулого сезону Ебіовей провів 16 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив один гол і віддав два асисти.